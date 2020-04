Epidemii de-a lungul istoriei în Sălaj De-a lungul istoriei, salajenii s-au confruntat cu multe și cumplite epidemii care au facut ravagii in randul localnicilor. Ciuma sau holera au avut implicații in mentalul colectiv, semanand spaima și insecuritatea intre locuitorii Salajului. O prima epidemie de ciuma consemnata documentar este in anul 1718, dupa cum relateaza Chiș Florin Ioan in excepționala lucrare “Epidemiile și eradicarea lor in nord-vestul Romaniei”, tiparita cu sprijinul Centrului de Cultura și Arta a județului Salaj. Atunci, regele Carol al VI-lea cerea autoritaților din comitatul Crasna sa fie precaute și sa ia toate masurile… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

