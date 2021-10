Peste 2.300 de localitati au incidenta cazurilor de COVID-19 peste 3 la mie. Dintre orase si municipii, cea mai mare incidenta a cazurilor este in Otopeni – 22,81, iar in cazul comunelor, Branisca, din jud. Hunedoara, unde incidenta este 40,08 Peste 2.300 de localitati au incidenta cazurilor de COVID-19 peste 3 la mie. Dintre orase si municipii, cea mai mare incidenta a cazurilor este in Otopeni – 22,81, iar in cazul comunelor, Branisca, din jud. Hunedoara, unde incidenta este 40,08. Un numar de 285 de orase si municipii au incidenta cazurilor de COVID-19 peste 3, pe primul loc fiind orasul Otopeni,…