Epidemie de scarlatină în Spania In localitatea Gerone din Spania, situata la 60 de kilometri de granița cu Franța, a fost depistat un focar de epidemie de scarlatina la o școala. Au fost diagnosticați opt copii, dar se presupune ca exista și alte cazuri. Pentru aceasta, este in curs o ancheta epidemiologica, derulata de Agenția pentru sanatate publica din Catalonia. Ce este scarlatina Scarlatina este o infecție bacteriana, provocata de streptococul beta-hemolitic din grupa A. Cand patrunde in organism, aceasta bacterie secreta substanțe toxice pentru organism. Aceasta infecție afecteaza in special copii cu varste intre 5 și

