- Este epidemie de scarlatina in Romania! Infecția a fost depistata intr-o școala, care ar putea sa devina un adevarat focar. Pana in acest moment, doi dintre cei trei copii infectați au ajuns la spital, iar despre cel de-al treilea, medicii inca nu au informații.

- Numarul cazurilor de tuberculoza este in creștere in Romania. Anul trecut au fost aproape 9.000 de cazuri, cu peste o mie mai multe decat in 2021. Fosta boala a saraciei a devenit in secolul XXI o boala a oamenilor care muncesc mult și nu au grija de ei. Ingrijorator este ca periodic lipsesc medicamentele…

- Asemenea legendarului David care l-a invins pe Goliat, David, baiețelul al carui ficat a fost distrus de cantitațile impresionante de amoniac din sange, a invins boala de care suferea. Cu ajutorul trasplantului hepatic, care a fost posibil și datorita Fundației Mereu Aproape, David este acum pe cale…

- Una din 11 persoane din lume sufera de diabet, denumit si boala secolului. Situatia este critica si in Romania. Pe langa necesitatea preventiei, boala trebuie depistata cat mai rapid si tratata imediat ce a fost descoperita, ca sa nu se ajunga la complicatii. Despre toate acestea discutam cu dr. Doru…

- Managerul Institutului ”Marius Nasta” din Bucuresti, medicul Beatrice Mahler, a afirmat ca numarul pacientilor diagnosticati cu infectii cu virus gripal este in crestere, dar a mentionat ca situatia este gestionabila. Ea a subliniat insa ca o febra care nu cedeaza, o tuse intensa trebuie trebuie…

- Romania se confrunta cu apariția a mai multor variante de virusuri din cauza carora oamenii ajung in spital, iar acum o noua bacterie a fost gasita in Braila. Medicii au tras un semnal de alarma și au spus ce efecte are asupra organismului uman, o data ce este ingerat.