Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile privind eliminarea, pana in 2035, a inmatricularilor noi de mașini cu combustie interna, in vederea reducerii emisiilor de CO2, concretizate zilele trecute prin acordul Parlamentului și Consiliului European, au inceput in urma cu cațiva ani și au produs deja efecte. Consumatorii au inceput…

- UPDATE – Lideri din Statele Unite, Germania, Canada, Tarile de Jos, Japonia, Spania, Italia, Franta si Marea Britanie, care se afla in Bali, in Indonezia, unde are loc summitul G20, participa, astazi, la o masa rotunda de urgenta, in legatura cu o explozie cauzata de o racheta de fabricatie ruseasca,…

- Reprezentantul olandez al Parlamentului European, Sofia in ‘t Veld, a facut o dezvaluire incredibila care poate arunca in aer serviciile secrete din toate statele membre UE. Sofia in ‘t Veld a declarat, ieri, intr-o conferința de presa la Bruxelles faptul ca serviciile de informații din toate țarile…

- Cea de-a X-A ediție a FILIT a inceput astazi și aduce la Iași cateva nume importante ale lumii literare internaționale și romanești printre care John Boyne, Manuel Vilas, Narine Abgarian sau Andrei Pleșu. Jurnalista Alexandra Nistoroiu va transmite corespondențe de la evenimentul care se desfașoara…

- Procurorii DIICOT Cluj au trimis in judecata nu mai puțin de 24 de inculpati (parte din aceștia avand profesia de farmacist), pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc, scoatere din țara de droguri de risc și de mare…

- Contextul economic incert si cresterea preturilor readuc joburile din strainatate in atentia candidatilor, iar joburile cu nivel mediu de experienta si cele entry level sunt cele mai cautate de romani, arata o analiza realizata de o platforma de recrutare online. „Cu peste 10.000 de aplicari de la 1…

- Parlamentul din Elveția s-a pronunțat joi, 15 septembrie, in favoarea proiectului care prevede achizitia a 36 de avioane de lupta americane F-35. Votul a fost dat fara a astepta o consultare populara, transmite AFP.Consiliul National (camera parlamentara inferioara) a dat joi un cec in alb…

- Ucraina a exportat 1,68 milioane de tone de produse agricole, de la data de 1 august, cand a intrat in vigoare acordul de deblocare a porturilor care au fost inchise de invazia rusa, dupa cum a raportat Turcia, tara prin care acestea trec si sunt verificate, transmite agentia EFE, citata de Rador. Intre…