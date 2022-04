Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile pentru siguranța alimentara investigheaza 125 de cazuri de toxiinfecție alimentara cu salmonela, raportate in mai multe țari europene, cu dovezi care indica oua de ciocolata potențial contaminate, produse la o fabrica Ferrero din Belgia, potrivit oficialilor, noteaza Politico.„Comisia confirma,…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat, joi, ca, in țara noastra, in perioada 28 februarie – 6 martie, au fost raportate 204 cazuri de gripa clinica. Anul trecut, in aceeași perioada, erau confirmate 11 cazuri de gripa clinica. Important este ca nu a fost comunicat niciun deces confirmat…

- Tarile europene care au anuntat ca renunta la restrictiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus au cel putin 70 la suta din populatie vaccinata cu o doza, iar numarul pacientilor din ATI este si de 46 de ori mai mic (Danemarca), arata datele Ministerului Sanatatii. In Romania, numarul celor vaccinati…

- Dozele de rapel ar putea reduce viitoarele spitalizari din cauza COVID-19 in Europa cu cel putin jumatate de milion, a estimat joi Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), in conditiile in care varianta Omicron de coronavirus se raspandeste intr-un ritm fara precedent, relateaza…

- Dozele de rapel ar putea reduce viitoarele spitalizari din cauza COVID-19 in Europa cu cel putin jumatate de milion, a estimat joi Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), in conditiile in care varianta Omicron de coronavirus se raspandeste intr-un ritm fara precedent, relateaza…

- Peste 80 de experti romani in sanatate publica si medici de familie din toate judetele, implicati in derularea campaniei de vaccinare din tara, au participat la un atelier online destinat consolidarii proceselor de operationalizare a caravanelor de informare si vaccinare impotriva COVID-19 in zonele…

- Peste 80 de experți romani in sanatate publica și medici de familie din toate județele, implicați in derularea campaniei de vaccinare din țara, au participat, joi, la atelierul online destinat consolidarii proceselor de operaționalizare a caravanelor de informare și vaccinare impotriva COVID-19 in zonele…

- Gripa a revenit in Europa intr-un ritm mai rapid decat se aștepta in aceasta iarna. Specialiștii sunt ingrijorați de cazurile severe raportate, in timp ce cazurile de Omicron aglomereaza spitalele. Carantina, purtarea maștilor și distanțarea sociala au eliminat gripa iarna trecuta. Masurile au eredicat…