- O noua criza a vaccinurilor in Romania! Jumatate din directiile de sanatate publica din tara au anuntat ca nu mai au nicio doza de ROR, ser care ii protejeaza pe copii de rujeola, oreion si rubeola.

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este 12.991, din care 52 de decese, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Romania cumpara in regim de urgenta vaccinuri incluse in schema nationala de vaccinare. Cel mai recent astfel de exemplu este vaccinul pentru rujeola, boala care a dus la aparitia unei epidemii in tara. La cinci luni de la expirarea contractului de furnizare, mai exact in luna mai, Ministerul Sanatatii…

- Un copil in varsta de 4 ani a murit vineri din cauza rujeolei, numarul deceselor inregistrate de la debutul epidemiei urcand astfel la 50. Anunțul a fost facut de dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie.

- ”Saptamana Mondiala a Imunizarii”, coordonata de Organizația Mondiala a Sanatații, se desfașoara in fiecare an, in ultimele șapte zile ale lunii aprilie.Marcarea acestui moment este legata direct de eforturile la nivel național, local, global in ideea imunizarii populației, dar și de imbunatațirea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a livrat de urgenta un vaccin experimental anti-Ebola pentru omul de stiinta care s-a expus la virusul mortal, scrie dailystar.co.uk. Agentia de sanatate a ONU a anuntat ca oficialii ungari au cerut ajutor,...

- Un copil de 9 luni din judetul Constanta, nevaccinat, a murit din cauza rujeolei, numarul deceselor ajungand la 46, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data de 6…