Dupa sarbatorile pascale, foarte mulți vranceni au ajuns la Spitalul Județean cu rujeola. Peste 65 de copii și adulți din Vrancea s-au imbolnavit de rujeola, incepand cu jumatatea lunii martie și pana in prezent. Numai weekend-ul trecut, la Spitalul Județean de Urgența au ajuns 11 persoane, care prezentau semne de rujeola și care au fost internate in cadrul secției Boli Infecțioase. Potrivit dr. Janina Lazar, medic epidemiolog in cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, in luna martie au fost inregistrate 40 de cazuri de rujeola. Cele mai multe cazuri de rujeola au…