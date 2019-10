Epidemie de rujeolă în Samoa - Trei morţi, grădiniţele închise Desi decizia de joi a vizat doar gradinitele, guvernul intentioneaza sa inchida si toate scolile, a declarat purtatorul de cuvant al premierului, Tuilaepa Malielegaoi. Potrivit Ministerului Sanatatii, victimele sunt doi bebelusi, cu varste de 8 si, respectiv, 14 luni, si un adult in varsta de 37 de ani, iar numarul cazurilor suspecte - in principal copii de sub patru ani - a ajuns la 314. Ministerul a facut apel la cei cei 200.000 de locuitori ai arhipelagului sa viziteze centrele de vaccinare. Dupa o scadere dramatica a numarului de cazuri intre 2000 si 2016, datorita… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

