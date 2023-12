Stiri pe aceeasi tema

- Este haos la nivel mondial. Rujeola face ravagii și se raspandește in mai toate țarile. Și se pare ca cifrele sunt sumbre. Mai exact, s-ar parea ca numarul celor care s-au imbolnavit a crescut de peste 30 de ori in Europa și Asia Centrala, din cauza unui regres al vaccinarii copiilor. Daca pe tot parcursul…

- 30.601 cazuri de rujeola au fost confirmate in Europa și Asia Centrala intre ianuarie și 5 decembrie 2023, fața de 909 pe tot parcursul anului 2022, ceea ce marcheaza o creștere de 3266% a numarului de cazuri ale acestei boli care poate fi prevenita prin vaccinare, avertizeaza UNICEF.Datele indica,…

- O noua alerta medicala in Bucuresti! Au aparut doua cazuri de difterie cutanata netoxigena. Aceasta afectiune survine in special la persoane din grupuri vulnerabile. Cei doi pacienti au varste de 38 și, respectiv, 40 de ani si au fost internati la Spitalul ”Victor Babes”- din București. Sunt barbați…

- Rujeola este o maladie cu risc extrem de mare de complicații. Si poate produce decesul, avertizeaza medicii din Romania. Reacția acestor vine in contextul in Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola, fiind inregistrate 2.000 de cazuri de rujeola in 29 de județe

- Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola la nivel național, dupa ce in mai multe zone din țara s-au inregistrat o „creșterea ingrijoratoare a cazurilor" și un numar mare de spitalizari in secțiile de pediatrie și boli infecțioase al copiilor infectați. Ministerul a informat, ...

- A fost declarata alerta de epidemie de rujeola la nivel național. Anunțul a fost facut chiar de Ministerul Sanatații, in urma cu puțin timp. Pana in acest moment, au fost inregistrate aproape 2.000 de cazuri la nivel național, in 29 de județe din țara.

- Ministerul Sanatatii anunta, marti seara, ca a declarat epidemie de rujeola la nivel national.”Avand in vedere cresterea ingrijoratoare a cazurilor de rujeola, precum si numarul mare de spitalizari in sectiile de pediatrie si boli infectioase al copiilor infectati, Ministerul Sanatatii a declarat…

- Este alerta de rujeola la nivel global! Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, numarul cazurilor a crescut alarmant peste tot in lume, inclusiv in Romania. De la inceputul anului, in Romania, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in județul Mureș, unde au fost diagnosticați 600 de copii. De…