- Aproape 90 de milioane de copii cu vârsta sub un an traiesc în 92 de state care nu prevad obligatia legala de a oferi concediu paternal platit, potrivit acestei analize. Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite îndeamna statele sa adopte politici…

- Peste 60 de cazuri de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor au fost confirmate de DGASPC Alba, in primul trimestru al anului, in urma sesizarilor primite. Pe 12 iunie se sarbatoreste Ziua mondiala impotriva exploatarii prin munca a copiilor, astfel incat se atrage inca o data atentia asupra drepturilor…

- Aproape jumatate dintre copiii afgani nu merg la scoala, acesta fiind cel mai grav rezultat din 2002 si de la caderea regimului taliban, potrivit unui raport UNICEF care acuza degradare generala a securitatii si economiei acestei tari, informeaza AFP si Reuters, transmite AGERPRES . Fetele sunt cele…

- Oficiali ai Republicii Democrate Congo susțin ca focarul Ebola din țara africana a intrat "intr-o noua faza", dupa ce un caz a fost detectat in orașul Mbandaka din nord-vestul țarii, informeaza The Guardian .

- „In fiecare garda a fost un caz de copil care a ajuns la noi in urma unui accident rutier. Majoritatea nu sunt cazuri grave, fiind vorba de contuzii in mare parte. Nu a fost nevoie de internare, au plecat acasa cu recomandari la domiciliu. Daca iarna avem saptamanal doua-trei cazuri, vara, situatia…

- Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF) avertizeaza ca epidemia de holera ar putea reveni in forta in Yemen in cazul in care organizatiile umanitare nu vor beneficia de acces neconditionat pentru a preveni acest...