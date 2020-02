”Epidemie” de panică în Iași: înghesuială la UPU Spiridon, măști lipsă în farmacii Frica de cel mai mediatizat virus din ultima perioada, coronavirus, a intrat si in mediul economic. In necunostinta de cauza si nestudiind legislatia minima, patronii isi trimit angajatii nu la medicii de familie, ci chiar la unitatile de primire urgente sa obtina adeverinta cum ca nu au contactat acest virus. Multi salariati fie au fost in Italia in ultima perioada, fie au rude ce locuiesc acolo. „In urgenta s-au prezentat persoane trimise de catre anga (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

