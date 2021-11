Epidemie de oportunism Statistica aia cu Romania pe ultimul loc din Europa la consumul de sapun e mincinoasa din start. In țara mai suntem maximum 15 milioane, așa ca imparțirea la 18 milioane e cel puțin tendențioasa. Și cine vinde sapun și alte cosmetice? Corporațiile care raporteaza vanzari mai mici și platesc impozite pe sarite, dar au tupeul […] The post Epidemie de oportunism first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Romania a importat, in primele opt luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,908 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 56% (684.600 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, arata Agerpres.…

- Exporturile de animale vii, in primul semestru, s-au ridicat la 262,35 milioane de euro, in creștere cu peste 40% fata de perioada similara a anului trecut, ceea ce inseamna mai mult decat dublu comparativ cu livrarile de carne care au atins 113 milioane euro. Cele mai mari incasari au fost consemnate…

- Numarul pasagerilor transportati cu trenul in primul trimestru din 2021 a ramas semnificativ sub nivelul din perioada similara din 2020, cand pandemia de coronavirus (COVID-19) nu afectase inca semnificativ statele din Uniunea Europeana, dar cel mai redus impact asupra transportului feroviar de pasageri…

- Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in trimestrul II 2021 a fost de 131,6 mii persoane, cheltuielile acestora insumand 332,2 milioane de lei, anunța Institutul Național de Statistica. Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare…

- Date ale Institutului Național de Statistica, furnizate la solicitarea Libertatea, arata ca rata sinuciderilor in randul romanilor s-a menținut relativ constanta in 2020, in comparație cu anii anteriori, inregistrand chiar o ușoara scadere. Cu toate astea, arata psihoterapeuta Ada Mușat, intr-un interviu…

- ANINA – Proiectul european, prin care una dintre cele mai adanci mine din Europa este pe cale sa devina cel mai mare muzeu al mineritului din Romania, este realizat, deocamdata, doar in proporție de aproape 50 la suta, iar termenul de finalizare a lucrarilor este 30 noiembrie 2021! „Conform proiectului,…

- Pretul painii se situeaza in Romania aproape la jumatatea mediei europene, mai exact la 56%, arata datele publicate vineri de Eurostat, Biroul European de Statistica. Cea mai scumpa paine din Uniunea Europeana este in Danemarca, potrivitt Mediafax. Intrebat recent cat costa o paine, in contextul…