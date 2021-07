Stiri pe aceeasi tema

- O epidemie de Norovirus este in evolutie in orasul Rasnov, unde in cursul saptamanii trecute peste 140 de persoane au ajuns la medic, avand simptomatologie digestiva specifica, a anunțat luni Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov. Conform sursei citate, persoanele respective s-au prezentat la medicul…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul Brașov sunt șapte persoane cu COVID-19. Incidența este 0,01 in municipiu și județ. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA19.07.2021 – – – -Total65034870,01POIANA MARULUI333520.60DUMBRAVITA522510.19MUNICIPIUL FAGARAS3807310.03MUNICIPIUL…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,02 in municipiul Brașov și județ. Sunt pozitive 12 persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA08.07.2021 – – – -Total650302120.02MOIECIU473510.21BUDILA507710.20BRAN534410.19DUMBRAVITA522910.19HARMAN728210.14MUNICIPIUL…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,02 in municipiul Brașov și in județ. Sunt pozitive 11 persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA07.07.2021 – – – -Total650302110.02MOIECIU473510.21BUDILA507710.20BRAN534410.19HARMAN728210.14MUNICIPIUL…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,61 in municipiul Brașov și 0,55 in județ. Sunt pozitive 358 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA24.05.2021 – – – -Total6500023580,55VISTEA238241.68SAMBATA DE SUS163521.22MUNICIPIUL…

Direcția de Sanatate Publica a anunțat și incidența infectarilor cu coronavirus din județul Brașov, care a ajuns la 1,15 la mia de locuitori.