- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat pregatit, miercuri, sa revina asupra regulei sacrosancte a unui deficit public zero in Germania, in infruntarea epidemiei noului coronavirus, relateaza AFP potrivit news.ro.”Este vorba despre o situatie extraordinara, vom face ceea ce este necesat…

- Angela Merkel a anunțat marți, in discursul din parlamentul Germaniei, ca 60%-70% din populația țarii s-ar putea imbolnavi de coronaviroza, scrie Business Insider, care citeaza Bild.Prognoza sumbra a cancelarul a amuțit parlamentarii, noteaza presa germana.Pana acum, Germania a raportat 1.613 imbolnaviri…

- Introducerea salariului minim in Germania, in anul 2015, a condus la cresterea productivitatii muncii in aceasta tara, stimulandu-i pe salariati sa schimbe compania, arata un studiu al cercetatorilor germani si englezi publicat marti, transmite AFP, citata de Agerpres.Contrar temerilor exprimate inainte…

- Incalzirea Pamantului este "reala" si "amenintatoare" si este "cauzata de actiunea omului", a avertizat cancelarul german Angela Merkel in mesajul sau de Anul Nou, in care da asigurari ca lupta cu toata puterea ei pentru a combate schimbarile climatice, pentru a permite generatiilor viitoare sa traiasca…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat sambata asupra riscului delocalizarii unor companii catre alte tari, daca Germania nu va reusi sa adopte rapid acte normative care sa le determijne sa se razgandeasca.

Cea mai mare economie a UE vrea lege pentru atragerea strainilor in țara. Germania risca sa piarda companii din cauza deficitului de specialiști Cancelarul german Angela Merkel a avertizat asupra riscului delocalizarii unor companii catre alte tari, daca Germania nu va reusi sa atraga lucratori calificati…

