EPIDEMIE DE CORONAVIRUS. A fost declanşată STARE DE URGENŢĂ în New York Starea de urgenta face posibila accelerarea procedurilor de achizitie de echipamente si de angajare de personal, exact de ceea ce avem nevoie in prezent, a explicat guvernatorul intr-o conferinta de presa la Albany. Potrivit acestuia, costul luptei cu Covid-19 a fost "probabil" de 30 de milioane de dolari pe saptamana pentru acest stat american. Guvernatorul a mai anuntat ca in prezent se fac teste pentru coronavirus 24 de ore pe zi, prin aceasta urmarindu-se identificarea cat mai multor cazuri pozitive pentru a le izola si a incetini raspandirea virusului.

