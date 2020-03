Epidemie Coronavirus. Un hotel transformat în loc pentru carantină, prăbuşit. 70 de persoane, sub dărâmături Aproximativ 70 de persoane se afla, sambata, sub daramaturi, dupa ce un hotel s-a prabusit in orasul Quanzhou, din provincia chineza Fujihan, relateaza AFP. Hotelul, cu o capacitate de 80 de camere, fusese transformat recent in loc de carantina pentru persoanele care au intrat in contact cu pacienti infectati cu coronavirus Cladirea s-a prabusit la ora locala 19.30. Pana la ora 21.00, au fost evacuate 23 de persoane. #BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

