Epidemie CORONAVIRUS. Italia a înregistrat 36 de noi decese în ultimele 24 de ore De la inceputul epidemiei, Italia, tara europana afectata cel mai mult de coronavirus, a facut 42.062 teste. Cele mai multe cazuri de infectare s-au inregistrat in nordul tarii: Lombardia (3.420), Emilia-Romagna (1.010) si Veneto (543). Sambata, si in Maldive s-au inregistrat cazuri de infectare cu Covid-19, primele doua din tara. Cele doua persoane infectate lucreaza intr-o statiune si probabil au contractat coronavirusul de la un turist italian. Ambele persoane prezinta simptome, dar sunt in stare stabila si au fost plasate in carantina. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

