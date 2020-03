EPIDEMIE CORONAVIRUS. A fost înregistrat primul deces în Bulgaria Femeia in varsta de 66 de ani fusese internata, marti, la spitalul de urgenta din Sofia cu pneumonie severa. Ea era al sasea caz confirmat in Bulgaria. Primele doua cazuri de infectare in Bulgaria cu noul COVID-19 au fost anuntate duminica, fiind vorba despre un barbat de 27 de ani din Pleven si o femeie in varsta de 75 de ani din Gabrovo. Cele doua persoane nu au calatorit in zone afectate de epidemia de coronavirus. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

