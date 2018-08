Stiri pe aceeasi tema

- S-a trezit in fiecare zi recunoscator pentru zilele pe care le mai are, a luptat, a protestat cu aparatul de oxigen langa el, pentru a-si apara dreptul la viata, iar in cele din urma s-a stins din viața, luni seara, la Institutul Marius Nasta din Capitala.. Totul dupa ce a strans 200.000 de euro.…

- Epidemia de Ebola, care a cauzat decesul a 27 de persoane in nord-vestul Republicii Democrate Congo, ''se poate incheia foarte curand", la douazeci si unu de zile dupa inceperea vaccinarii vizate, a declarat duminica directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza…

- Medicii din Republica Democrata Congo vor incepe luni o campanie de vaccinare pentru limitarea raspandirii unei epidemii provocata de virusul Ebola cu potential letal, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citata de Reuters si AFP. 4.000 de doze de vaccin au fost expediate sambata…

- Epidemia de Ebola din Republica Democrata Congo s-a raspandit din zona rurala in cea urbana, ridicand temeri ca va deveni greu de tinut sub control, scrie BBC. Ministrul Sanatatii, Oly Ilunga Kalenga, a...

- „Va fi greu și va fi costisitor sa eliminam aceasta epidemie”, a spus Peter Salama, director general adjunct, responsabil de raspunsul și organizarea OMS in cazuri de urgența majora, vineri, la Geneva, Elveția. Nu mai puțin de 34 de cazuri de Ebola au fost raportate in ultimele cinci saptamani, a…

- Patru noi cazuri de Ebola au fost inregistrate miercuri in Bikoro, epicentrul noii epidemii care a izbucnit in nord-vestul Republicii Democrate Congo, au declarat joi surse spitalicesti pentru AFP. ''Alti patru oameni sunt contaminati cu virusul Ebola, inclusiv doi (membri) ai…

- Republica Democrata Congo se confrunta cu o noua epidemie de Ebola, care a cauzat decesul a 17 persoane in provincia Equateur, a declarat marti Ministerul Sanatatii din aceasta tara. „Douazeci si unu de cazuri de febra cu semne hemoragice si 17 de decese”, care indica o rata de mortalitate…

- EBOLA. Republica Democrata Congo ''se confrunta cu o noua epidemie de Ebola'', care a cauzat decesul a 17 de persoane în provincia Équateur (nord-vest), a declarat marti Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de AFP.