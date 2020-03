Epidemia și meritocrația Pe 30.03.2020, cind harta celor de la universitatea de medicina Johns Hopkins indica 2109 infecții și 65 de decese in Romania din pricina COVID-19, președintele Klaus Iohannis, in afara de un standup la Euronews care ar fi stirnit invidia oricarui reporter din Sibiu (in fața spitalului de corturi construit de Armata) a sesizat CCR pentru […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situația medicala și sociala este in Romania una fara precedent. Nu doar la noi... și in mai toate statele de pe glob. Noul tip de coronavirus face ravagii din punct de vedere medical și se arata deja o imensa criza economica ce va urma masurilor de distanțare sociala dictata de guverne pentru a…

- Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat luni seara, intr-o interventie la TVR1, ca succesorul sau la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis, a gresit ca nu a decretat mai devreme starea de urgenta, iar acest lucru „ne va costa enorm”. „Cea mai mare ezitare este faptul ca nu a fost introdusa starea de…

- Autor: Cornel NISTORESCU Duminica in jurul pranzului s-a anunțat un nou set de masuri menite a limita efectele epidemiei de coronavirus. Raed Arafat și Moldovan, secretarul de stat (de la Sanador) au ieșit la rampa sa ni-l prezinte și sa raspunda intrebarilor. Ministrul Sanatații, plecat sa opereze…

- Un italian vrea sa cucereasca o comuna din Transilvania! Cand a fost trimis sa munceasca in Romania nici nu stia unde e tara noastra pe harta. Insa, odata ajuns in Porumbacu de Jos, judetul Sibiu, s-a indragostit pe loc de frumusetea locurilor. Dupa modelul romanilor care candideaza la functii publice…

- Epidemia de coronavirus pare sa ia amploare in Romania. Al 8-lea roman a fost confirmat cu virusul ucigaș din China. Este vorba de o femeie de 51 ani, din Olt, care a calatorit din Italia in același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Femeia se afla in […]…

- Epidemia de coronavirus e de neoprit si tot mai aproape de Romania! Bilantul alarmant din Italia a crescut in cateva ore la peste 130 de cazuri si trei morti! E tara cu cea mai mare comunitate de romani, iar cateva sute fug zilnic din mijlocul focarului, spre Romania. Un autocar plin este chiar acum…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca este hotarat sa negocieze "la sange" pentru ca Romania sa obtina cat mai multi bani la fondurile pentru coeziune si politica agricola comuna din bugetul multianual al Uniunii Europene. Totul in contextul in care Romania face parte din țarile…

- Schimbarea pe criterii politice a inspectorilor școlari “incalca spiritul proiectului ‘Romania educata’”, spun sindicaliștii din Iași, care ii cer președintelui Klaus Iohannis sa intervina “la nivelul Executivului pentru ca in invațamant sa fie promovata depolitizarea”. Intr-un comunicat remis presei,…