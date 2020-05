Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, duminica, la Europa FM, ca in Romania va fi demarat un studiu de seroprevalența la nivel național, dupa 1 iunie.Testarea nationala ar urma sa se faca in colaborare cu Organizatia Mondiala a Sanatatii.”Noi avem o testare pe care o facem, in colaborare cu Institutul…

- COVID-19 migreaza din Europa si pune in pericol peste un miliard de oameni. Africa ar putea deveni urmatorul epicentru al focarului de coronavirus, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Pe acest continent, saptamana trecuta, s-a inregistrat o creștere accentuata a cazurilor, informeaza…

- Consumul de alcool dauneaza sanatații in general, contribuie direct la creșterea cazurilor de violența și marește riscul de accident și vatamare. Dar, in timpul perioadelor de carantina la nivelul mai multor state ale lumii cauzate de pandemia COVID-19, Organizația Mondiala a Sanatații le reamintește…

- Dupa izbucnirea inițiala a coronavirusului COVID-19 la Wuhan, China , țarile au inceput sa iși inchida granițele, iar in unele locuri, oamenii cu aspect asiatic au fost invinuiți ca ar fi raspandit „virusul chinez”. In schimb, in ​​etapele inițiale ale focarului din China, o teorie populara a postulat…

- Președintele chinez Xi Jinping i-a spus liderului american Donald Trump ca SUA și China trebuie sa coopereze pentru a opri Covid-19, in situația in care America ar putea deveni urmatorul epicentru al pandemiei de coronavirus, informeaza The Independent . Xi a adaugat ca țara sa este dispusa sa ofere…

- Laboratorul francez Sanofi si-a anuntat intentia de a oferi autoritatilor din Hexagon milioane de doze de Plaquenil. Medicamentul impotriva malariei are potential de a trata 300.000 de pacienti infectați cu COVID-19, in urma efectuarii unor teste considerate "promitatoare", informeaza AFP, conform Agerpres.Dupa…

- Cel puțin doi înalți comandanți militari europeni au fost testați pozitiv la noul coronavirus (Covid-19) în urma unei conferințe organizate la o baza militara americana din Germania, iar comandantul forțelor armate americane terestre din Europa s-a auto-izolat în caz ca a fost expus,…

- Investitorii iși muta banii din Asia in dolari și aur, de teama unei pandemii cu coronavirus. Moneda americana se apreciaza masiv Monedele asiatice erau in scadere luni pe masura ce raspandirea rapida a coronavirusului dincolo de China a alimentat temerile referitoare la o pandemie si i-a determinat…