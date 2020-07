Stiri pe aceeasi tema

- OMS a raportat duminica o crestere record a numarului de cazuri de coronavirus la nivel global. Au fost peste 230.000 de cazuri in ultimele 24 de ore, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in Statele Unite, Brazilia, India si Africa de Sud, informeaza Mediafax.Violeta Alexandru, avertisment…

- Moscova si Beijingul urmaresc indeaproape si incearca sa profite de pe urma protestelor din Statele Unite. Miza este prabusirea dominatiei geopolitice americane, avertizeaza un expert ucrainean.

- Oricum, epidemia este sub control, „dar criza nu a trecut in totalitate” Ministrul Muncii, Violeta Alexandru , a declarat, miercuri, ca s-a facut un efort considerabil pentru a ajuta angajati i și angajatorii afectați de criza generata de epidemia COVID-19. In prezent, epidemia este sub control, „dar…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Noul coronavirus nu traieste in apa din piscine, spun expertii in sanatate publica din Statele Unite. „Nu exista dovezi ca COVID-19 se poate transmite prin utilizarea piscinelor si a cazilor”, a transmis Centrul de Control si Prevenire a Bolilor din SUA. „Cantitatea medie…

- "A fost un moment pe care l-am gestionat bine impreuna cu populatia, ramane sa nu stricam acum la urma ce am realizat pana acuma si sa ne gandim ca ce facem acum va cantari foarte mult in ce se va intampla dupa aceasta vara", spune el. ″In acest moment, la nivelul tarii noastre suntem pe acea panta…

- Un program riguros de testare si de identificare a contactilor persoanelor testate pozitiv pentru noul coronavirus a permis statului african Ghana sa evite o explozie de cazuri de COVID-19 care i-ar fi coplesit sistemul sanitar, a declarat miercuri presedintele ghanez Nana Akufo-Addo, citat de Reuters.Ghana,…

- Epidemia de COVID-19 a provocat 49.759 de decese in Statele Unite, dupa ce in ultimele 24 de ore s-a inregistrat unul din cele mai ridicate bilanturi, conform datelor furnizate joi seara de Universitatea Johns Hopkins, informeaza vineri AFP, potrivit Agerpres.

- CHIȘINAU, 19 apr – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat in mesajul sau de Paști adresat cetațenilor țarii ca situația privind coronavirusul este sub control, toate structurile puterii acționeaza organizat și responsabil. ”Situația este sub control deplin. Intreaga societate…