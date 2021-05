Epidemia pe județe: Rata de infectare continuă să scadă în București Doar trei județe din Romania inregistreaza o rata a infectarilor cu Covid-19 mai mare de 1 la mie. Alba, Cluj și Prahova sunt singurele județe cu rata de infectare mai mare de 1 la mie. Rata infectarilor continua sa scada in București. In Capitala, incidența cazurilor la mia de locuitori este de 0,82, in scadere ușoara fața de ziua precedenta cand era 0,84. ​ In Alba, rata de infectare este de 1,12, in Cluj de 1,11, iar in Prahova de 1,01. In celelalte județe incidenta este de sub 1, cea mai mica fiind in Gorj, respectiv 0,17. Alba 1,12Cluj 1,11Prahova 1,01Caraș-Severin 0,98Ilfov 0,94Sibiu 0,90Mun.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 29.233 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 11.05.2021 (10:00) – 12.05.2021 (10:00) au fost raportate 98 de decese (55 barbați și 43 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…

- Un numar de 138 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au murit in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise, joi, de Grupul de Comunicare Strategica. Conform GCS, este vorba despre 68 barbati si 70 femei internati in spitalele din judetele Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani,…

- ​Rata de infectare cu noul coronavirus este in scadere, ajungand marți in București la 3,25 fața de 3,46 cu o zi inainte. Situația este aceeași și in Cluj și Ilfov, singurele județe ramase in „zona roșie” de COVID-19. Potrivit datelor oficiale de marți, in Ilfov rata de infectare raportata marți este…

- Rata de infectare din Ilfov este intr-o ușoara scadere, județul a raportat, miercuri, o rata de incidența de 8,66 la mia de locuitori. Și in Capitala cifrele sunt in ușoara scadere fața de ziua precedenta. In schimb in județul Cluj, rata de infectare a urcat azi la 6,62.Autoritațile au confirmat miercuri…

- Judetul Ilfov ramane in scenariul rosu cu cea mai mare incidenta de infectare cu SARS-CoV-2, mai exact 9.17 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand se inregistra o incidenta de 9.08, potrivit datelor comunicate, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica. Municipiul Bucuresti…

- Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 9,08, in scadere fața de ziua anterioara, cand era de 9.25. Rata de infectare in Capitala se mentine in jurul pragului de 7 infectari la mia de locuitori, dupa ce a inregistrat 1.023 de cazuri noi.Grupul de Comunicare Strategica…

- Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 9,25 cazuri la mia de locuitori, in scadere fața de ziua de joi, 1 aprilie, cand era 9,45. Rata de infectare in Capitala se mentine in jurul pragului de 7 infectari la mia de locuitori, dupa ce a inregistrat 1.072 de cazuri…

- Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 9,45 cazuri la mia de locuitori, in creștere fața de ziua de miercuri, 31 martie, cand era 9,37. Rata de infectare in Capitala se mentine in jurul pragului de 7 infectari la mia de locuitori, dupa ce a inregistrat 1.165…