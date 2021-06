Rata de infectare de la nivel național este de 0,27 la mia de locuitori. In toate județele, acest indice a scazut la sub 0,5 la mie. Alba ramane pe primul loc in privința ratei de infectare (0,48%). Pe locul doi se afla Caraș-Severin (0,41%) . Imediat in top se situeaza Sibiu (0,39%). Cele mai mici rate de infectare sunt in Gorj (0,08%), Satu Mare (0,1%), Suceava și Vaslui (cu cate 0,12%). Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba2119660,482.Arad2360510,163.Argeș27339100,324.Bacau26035100,135.Bihor29217100,386.Bistrița-Nasaud1185510,167.Botoșani1414210,178.Brașov4362990,329.Braila1326400,2410.Buzau1256140,1711.Caraș-Severin1144550,4112.Calarași1003700,1413.Cluj57457100,3514.Constanța4289250,2415.Covasna852910,2616.Dambovița2246340,1317.Dolj26594100,1418.Galați2758900,2719.Giurgiu1100430,1720.Gorj920110,0821.Harghita826020,1622.Hunedoara2285420,1623.Ialomița1075630,1824.Iași4234290,1825.Ilfov4503710,3326.Maramureș2035620,1427.Mehedinți832210,2028.Mureș2391050,2129.Neamț1891050,2930.Olt1457700,1831.Prahova3521570,3832.Satu…