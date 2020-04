Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor din cauza Covid-19 a scazut in Franța, duminica fiind raportate doar 242 de decese, fața de 369 de raportate ziua precedenta.Numarul deceselor inregistrate din cauza epidemiei de COVID-19 in Franta a continuat sa scada in ultimele 24 de ore, duminica inregistrandu-se 242 de decese…

- Numarul deceselor inregistrate din cauza epidemiei de COVID-19 in Franta a continuat sa scada in ultimele 24 de ore, duminica inregistrandu-se 242 de decese suplimentare, dintre care 152 in spitale si 90 in azilurile de batrani, fata de 369 in ziua precedenta, bilantul total al deceselor fiind de…

- Irlanda a adus sub control si a redus in mod eficient primul val al epidemiei de coronavirus la nivelul populatiei, dar nu si in casele de batrani, unde raspandirea bolii ramane un motiv de ingrijorare, a declarat, joi, directorul medical al tarii, Tony Holohan, citat de Reuters.

- Aproximativ jumatate din decesele provocate de coronavirus au loc in aziluri, arata un studiu al London School of Economics bazat pe date oficiale din cinci tari europene – Belgia, Franta, Irlanda, Italia si Spania. Imaginea cea mai clara a mortalitatii cauzate de coronavirus in aziluri o ofera Irlanda,…

- Bilanțul total al deceselor provocate de coronavirusul din Wuhan a ajuns la cel puțin 813, dupa ce oficialii din provincia Hubei au anunțat ca inca 81 de oameni au murit in ultimele 24 de ore, relateaza CNN. Acestora li se adauga inca opt morți inregistrați in celelalte provincii. Asta inseamna ca numarul…

- Producatorul de masini electrice american Tesla a avertizat, joi, asupra consecintelor cauzate de coronavirus. Pe acest fond, livrarile din China ale Modelului 3 al Tesla ar fi intarziate temporar, potrivit unui executiv al companiei, transmite BBC.

- Comisia Europeana a precizat, luni, ca UE a acordat ajutor financiar pentru repatrierea celor 447 de europeni care au decolat in weekend din Wuhan catre Franța și Germania. Totodata, UE a transmis Chinei 12 tone de echipament de protecție impotriva coronavirus.„Costurile aferente primelor…

- Numarul deceselor confirmate provocate de coronavirus in China a trecut la 304 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica 45 de decese noi, scrie AFP. In briefingul cotidian de presa, comisia locala pentru sanatate a mai facut cunoscut ca au fost confirmate…