Epidemia din China va afecta producţia de iPhone-uri Compania Foxconn din Taiwan, care produce smartphone-uri pentru Apple si alte doua branduri, a oprit aproape in totalitate productia din China, dupa ce autoritatile au cerut companiilor sa opreasca activitatile cel putin pana pe 10 februarie, a spus sursa, adaugand ca prelungirea interdictiei ar putea perturba livrarile catre clienti, inclusiv catre Apple. Foxconn, cel mai mare producator de electronice pe baza de contract la nivel mondial, nu a raspuns imediat solicitarilor de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

