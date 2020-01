Stiri pe aceeasi tema

- Numarul oamenilor infectați cu un nou tip de coronavirus s-a triplat in China in timpul weekendului, potrivit datelor oferite luni de autoritați. Cazuri au fost raportate și in alte țari asiatice, noteaza BBC News.Peste 200 de persoane sunt infectate cu virusul misterios in mai multe orașe din China,…

- Victima este un barbat, de 69 de ani, care a fost spitalizat recent, pacientul prezentand o stare deficitara a functiei renale si probleme severe la mai multe organe interne, au anuntat surse medicale citate de Reuters. Pacientul a decedat pe data de 15 ianuarie. Pana acum, in Wuhan au fost…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China s-ar putea raspandi la nivel mondial și a indemnat spitalele din intreaga lume sa se pregateasca pentru acest scenariu, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Din informațiile pe care le avem este posibil…

- Maladia a aparut luna trecuta in marele oraș Wuhan (11 milioane de locuitori) și a starnit temeri de o noua resurgența a SARS, care a ucis peste 600 de persoane in China continentala și in Hong Kong intre 2002 și 2003.Este vorba de un coronavirus din familia SARS, care conține un mare numar…

- Peste 5.000 de persoane, majoritatea copii, au murit din cauza epidemiei de rujeola din Republica Democrata Congo, aceasta fiind cea mai mare epidemie de rujeola din lume, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), citata de France 24, potrivit Mediafax.Epidemia a lovit țara africana…