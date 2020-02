Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia petrolului Brent a scazut cu 2,17 dolari, respectiv cu 3,8-, la 54,45 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din iunie 2019. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 1,45 dolari, la 50,12 dolari pe baril, atingand un minim al sedintei de 49,91 dolari pe baril, de asemenea…

- Guo Jing locuieste singura in Wuhan, orasul din inima Chinei de unde a pornit epidemia declansata de coronavirusul care a devenit o urgenta globala. Captiva intr-un oras pe care abia il cunoaste, tanara a inceput sa tina un jurnal in care scrie despre gandurile care-o macina si ceea ce vede in plimbarile…

- Donald Trump a folosit din nou canalul sau “oficial” de comunicare, Twitter, de aceasta data pentru a le vorbi americanilor despre coronavirus. Doua fraze a scris, suficient cat sa greșeasca major o data, atrage atenția Business Insider.Președintele american susține ca e la curentcu epidemia de coronavirus…

- Epidemia de coronavirus se extinde si in Statele Unite, unde autoritatile sanitare din Chicago au raportat primul caz de transmitere a bolii de la om la om, pe teritoriul american. Un barbat care a calatorit recent in Wuhan s-a imbolnavit dupa intoarcerea din China si a infectat-o si pe sotia lui. Conform…

- Epidemia de coronavirus care a izbucnit in China și a facut pana acum 170 de victime are ca sursa un singur animal contaminat, nu mai multe, vandut intr-o piața ilegala din Wuhan.Cercetatorii chinezi de la Shandong First Medical University au analizat mostre de sange prelevate de la mai multe persoane…

- Preturile petrolului au scazut cu 2%, din cauza coronavirusului din China. De ce se tem investitorii Preturile petrolului au scazut joi cu 2%, din cauza ingrijorarilor ca raspandirea coronavirusului din China ar putea reduce cererea de titei, daca va afecta cresterea economica, dar pierderile au fost…

- Preturile petrolului au scazut joi cu 2%, din cauza ingrijorarilor ca raspandirea coronavirusului din China ar putea reduce cererea de titei, daca va afecta cresterea economica, dar pierderile au fost limitate de scaderea stocurilor din Statele Unite, transmite Reuters.Cotatia petrolului Brent…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…