Epidemia declansata de coronavirus va dura cel putin cateva luni Epidemia declansata de noul tip de coronavirus aparut in China, 2019-nCoV, va cauza cel putin cateva zeci de mii de imbolnaviri si va dura mai multe luni in cel mai bun caz, au estimat anumiti experti in epidemiologie, bazandu-se pe primele date disponibile.



"Cel mai bun dintre scenarii ar fi ca ea sa continue primavara, vara, si apoi sa inceteze", a declarat David Fisman, profesor la Universitatea din Toronto, autorul unui buletin publicat de Societatea internationala pentru boli infectioase.



"Nu se va opri saptamana viitoare sau luna viitoare", a declarat Alessandro Vespignani,…

Sursa articol si foto: business24.ro

