Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si noua de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in Bucuresti si in opt judete, fara a fi inregistrate noi decese. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 14.854, de la debutul epidemiei.

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este 14758, din care 59 de decese, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Epidemia de rujeola din Romania…

- APEL LA PREVENTIE…Epidemia de rujeola continua sa afecteze din ce in ce mai multi copii din Romania. Doar saptamana trecuta, potrivit Institutului National de Sanatate Publica, peste o suta de noi cazuri au fost confirmate. Printre cele 12 judete afectate se numara si Vasluiul, cu patru noi cazuri confirmate.…

- In ultima saptamana, au fost raportate inca 105 cazuri nou confirmate de rujeola in 12 judete si in Capitala, informeaza Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este de 14.701, din care 59 de decese. In perioada 9-13…

- Epidemia de rujeola se extinde. Peste 200 de noi cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, fara a fi inregistrate noi decese. Cele mai multe cazuri noi, respectiv 64, au aparut in judetul Botosani. Alte 45 de cazuri s-au inregistrat in Bucuresti, iar 23 au fost confirmate in Suceava.…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este 14 246, din care 57 de decese, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Epidemia de rujeola din Romania…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este 13.762, din care 55 de decese, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Epidemia de rujeola din Romania…