- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca Phil Hogan, comisarul pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala se va afla in Romania in contextul discutiilor legate de masurile privind pesta porcina. Potrivit programului oficial, comisarul va merge si la Cluj-Napoca, in data de 14 septembrie.

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a confirmat prezenta virusului pestei porcine africane la porcii din doua gospodarii din comuna Borcea, judetul Calarasi, acesta fiind cel de al noualea judet in care virusul a fost depistat. „In data de 15…

- Comisarul european pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala, Phil Hogan, susține ca schema europeana de ajutor de criza nu poate fi accesata de fermierii romani afectați de pesta porcina africana pentru ca reprezinta o „masura de ultim resort”.„Deși ințeleg situația dificila a crescatorilor…

- Comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Phil Hogan, sustine ca schema europeana de ajutor de criza nu poate fi accesata de fermierii romani afectati de pesta porcina africana pentru ca reprezinta o „masura de ultim resort”.

- Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice din Camera Deputaților s-a reunit in cadrul unei ședințe informale pentru a dezbate, la solicitarea reprezentanților asociațiilor din domeniul apicol, problema mierii falsificate de pe piața din Romania. Crescatorii…

- Bulgaria construiește un gard la granița terestra cu Romania (139 de km) pentru a preveni accesul animalelor care poarta virusul pestei porcine, mai cu seama al mistreților, anunța publicația SofiaGlobe, scrie g4media.ro. In plus, autoritațile bulgare vor dezinfecta autovehiculele romanești ...

- "Am socotit necesar, stimati colegi, sa va informez si sa ma folosesc de aceasta intalnire si sa solicit in numele tarii mele ajutor. De altfel, am transmis celor doi comisari, lui Phil (Phil Hogan, comisarul european pentru Agricultura n.r) si lui Vytenis (Vytenis Andriukaitis, responsabil pentru…

- Premierul Viorica Dancila i-a spus, marți, la Bruxelles, comisarului european pentru agricultura, Phil Hogan, ca Romania se opune propunerii Comisiei Europene de a plafona plațile directe in agricultura, masura ce i-ar dezavantaja pe marii fermieri și ar favoriza micile ferme.