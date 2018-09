Stiri pe aceeasi tema

- Peste porcina africa pune stapanire si pe judetul Calarasi. Inca 4 focare au fost confirmate in localitatile Borcea si Perisoru, dupa ce in urma cu aproape doua saptamani fusesera inregistrate inca doua imbolnaviri in gospodariile populatiei.

- Epidemia de pesta porcina africana din China ar putea sa treaca granitele si sa se extinda si in alte parti din Asia, a avertizat, marti, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza AFP. China este cel mai mare producator mondial de carne de porc, fiind responsabil…

- Tot mai multe voci sustin ca toata aceasta campanie cu virusul pestei porcine africane nu reprezinta decat o manevra menita sa-l distruga pe producatorul autohtonaducandu-l nejustificat la faliment.Iata ce comunicat primim: „In Romania avem o epidemie falsa de pesta porcina africana, al carei scop este…

- Pesta porcina africana evolueaza agresiv in sud-estul tarii Foto: Agerpres. Pesta porcina africana evolueaza agresiv în sud-estul tarii, unde boala a fost confirmata în peste 80 de localitati din cinci judete, anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara, într-un nou bilant.…

- Pesta porcina africana este o boala pentru care nu exista vaccin, in schimb este foarte agresiva, dar nu afecteaza sanatatea omului, a subliniat, miercuri, secretarul de stat Raed Arafat, in urma unei sedinte la sediul MAI. El a facut apel la populatie sa permita autoritatilor uciderea porcilor bolnavi…

- Proprietarii de animale bolnave, sau suspecte de boli transmisibile, dau batai de cap autoritaților sanitar veterinare din Constanța. Fara a face referire la pesta porcina africana, care se manifesta in cinci focare din județ, Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) informeaza…

- Autoritatile din judetul Ialomita au confirmat primele focare de pesta porcina africana, care au izbucnit in comuna Giurgeni, in doua gospodarii. Prin urmare, s a dispus ca toti porcii de pe raza localitatii sa fie sacrificati, pentru ca boala sa nu se extinda. Proprietarii animalelor vor fi despagubiti.…

- Epidemia de pesta porcina africana se extinde. Boala contagioasa a aparut si in doua gospodarii din judetul Ialomita, dupa focarele confirmate la Tulcea, Constanta si Braila. La Giurgeni este alerta maxima.