Stiri pe aceeasi tema

- Medicii thailandezi au avut succes in tratarea cazurilor severe de coronavirus cu o combinație de medicamente pentru gripa și HIV, rezultatele inițiale prezentand o imbunatațire semnificativa la 48 de ore de la administrarea tratamentului, au declarat acestia duminica, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Medicii…

- In județul Suceava, numarul imbolnavirilor de gripa semnalate in actualul sezon a ajuns la 69, dupa ce intre 20 și 26 ianuarie au fost raportate 50 de cazuri. Potrivit unei situații a Direcției de Sanatate Publica, dintre cazurile noi, 29 au fost spitalizate. Cele mai multe imbolnaviri s-au inregistrat…

- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) a transmis, joi, ca s-au suspendat, temporar, orele in 50 de unitati de invatamant, din București, din cauza extinderii epidemiei de gripa."Astazi au primit aprobarea pentru suspendarea partiala a cursurilor 10 unitati de invatamant", a transmis…

- Astazi, Inspectorul Scolar General, Sorin Mihai, a facut urmatoarele precizari legate de cazurile de gripa din judetul Constanta:"Avand in vedere aparitia unor cazuri de gripa pe teritoriul judetului Constanta, astazi, 27.01.2020, a avut loc o intalnire de lucru, solicitata de Institutia Prefectului.In…

- Numarul cazurilor de gripa crește alarmant. Autoritațile și medicii au impus atenție maxima și triaj riguros in unitațile de invațamant din Capitala. Parinții sunt avertizați sa nu-și trimita copiii la școala sau la gradinița daca prezinta simptome specifice inceputului de boala, sa nu aplice tratament…

- Numarul cazurilor de infectii acute ale cailor respiratorii și de gripa au „explodat” in ultima saptamana, in județul nostru, arata datele Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov. De asemenea, numarul bolnavilor cu pneumonie a crescut vertiginos. In saptamana 13-19 ianuarie, numarul afecțiunilor…

- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) a suspendat, la propunerea Direcției de Sanatate Publica, cursurile in mai multe școli și gradinițe din București. Masura vine in urma cazurilor ingrijoratoare de gripa inregistrate in ultima perioada....

- Pe de alta parte, in Romania se inmultesc ingrijorator cazurile de gripa. In ultimele zile au fost diagnosticate sute de persoane. La Buzau, autoritatile sanitare au intrat in alerta dupa ce, in doar trei zile, zeci de copii au ajuns la Urgente.