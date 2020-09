Epidemia de COVID-19 revine în forță în Italia - Număr record de infectări Autoritatile sanitare italiene au anuntat, vineri, 1.733 de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus pentru 24 de ore. Italia nu mai anuntase un numar atat de ridicat de infectii de la inceputul lunii mai, noteaza News.ro. De asemenea, 11 decese au fost inregistrate din cauza Covid-19. Citește și: In Romania lucrurile se vor inrautați - Toamna 2020, un anotimp cu recorduri istorice La inceputul lunii mai, Italia anuntase 1.900 de cazuri de contaminare pentru 24 de ore. Un record s-a inregistrat in ceea ce priveste numarul de teste, in ultimele 24 de ore fiind… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

