- In ultima saptamana, numarul infectarilor cu tulpina COVID din Marea Britanie a ajuns la 970, dintre care 20 de cazuri au fost confirmate in ultima saptamana, potrivit datelor publicate, joi, de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP.Pana in data de 25…

- Aproape 2.000 de cazuri noi de COVID-19 in Romania Foto: Arhiva. Alte 1.850 de cazuri de coronavirus din peste 35.000 de teste și 138 de decese au fost raportate de autoritați în ultimele 24 de ore. Numarul pacienților internați la Terapie Intensiva este acum 1.295. Cele…

- Aproape doua treimi din cazurile COVID-19 secvențiate in Romania pana in 18 aprilie sunt infectari cu noile variante ale coronavirusului SARS-CoV2. Au fost detectate și doua cazuri de infectare cu mutația E484K, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca, pana in 21 martie inclusiv, au fost confirmate 546 de cazuri de infectare cu "variante care determina ingrijorare" ale noului coronavirus, dintre care 542 cu varianta britanica si cate doua cu cea sud-africana si cea braziliana, informeaza…

- Institutul Național de Sanatate Publica - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a fost informat, de catre laboratorul INBI Balș, ca in Romania au fost confirmate doua cazuri de infectare cu SARS-COV-2, cu varianta braziliana P.1. a SARS-CoV-2. Unul dintre cazuri este un…

- "Ministerul Sanatatii a fost informat astazi, de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP) - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), ca au fost raportate inca 5 noi cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK - linia genetica B.1.1.7. Toate persoanele…

- Inca cinci cazuri de infectare cu noua tulpina britanica au fost raportate in Romania, in județul Botoșani, anunța Ministerul Sanatații. „Ministerul Sanatații a fost informat astazi, de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile…

- Doua cazuri noi de infectare cu tulpina britanica au fost depistate in Romania. Cele doua persoane infectate sunt din București, un bebeluș și un barbat de 49 de ani. Astfel, numarul total al infectarilor a ajuns la 56 de cazuri. Ministerul Sanatații anunța ca a fost informat luni de catre Institutul…