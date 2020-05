Stiri pe aceeasi tema

- Economia americana a pierdut luna trecuta 20,5 milioane de locuri de munca, cel mai semnificativ declin din timpul Marii Recesiuni si cel mai puternic indiciu de pana acum al modului in care pandemia de coronavirus (COVID-19) afecteaza cea mai mare economie mondiala, informeaza Agerpres, care citeaza…

- Rata somajului a crescut in martie 2020 la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, dupa ce numarul somerilor a crescut cu 58.000 de persoane, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).

- Dupa izbucnirea inițiala a coronavirusului COVID-19 la Wuhan, China , țarile au inceput sa iși inchida granițele, iar in unele locuri, oamenii cu aspect asiatic au fost invinuiți ca ar fi raspandit „virusul chinez”. In schimb, in ​​etapele inițiale ale focarului din China, o teorie populara a postulat…

- Pandemia noului coronavirus a ucis peste 25.000 de persoane in lume, potrivit unui bilant intocmit, pe baza unor date oficiale, vineri dupa-amiaza, de catre AFP. In total, 25.066 de decese au fost inregistrate - majoritatea in Europa (17.314). Italia - cu 8.165 de morti - este cea mai…

- "Inca nu am atins varful și nu am trecut de el", a declarat șeful institutului Silvio Brusaferro, intr-o conferința de presa. Declarația vine la o zi dupa ce autoritațile italiene au raportat inca 6.150 de cazuri de infecții și 712 de decese inregistrate in doar 24 de ore. Citeste si: Algoritmul…

- „Saptamana viitoare sper sa avem si foarte multe teste disponibile la nivel national. Sunt undeva in jur de 180.000, care trebuie sa ajunga pana cel tarziu, pana la sfarsitul acestei saptamani. Necesarul pe care l-am indentificat in momentul de fata este undeva pana in minimum 2 milioane, maximum 5…

- Un numar de 142.000 de norvegieni au intrat in somaj in ultimele 7 zile, iar șocul pandemiei de coronavirus a fost exacerbat de prabusirea cotatiilor la petrol, Norvegia fiind cel mai mare producator european de titei, anunța MEDIAFAX.Rata somajului din Norvegia a crescut de peste patru ori…

- Astazi, 4 martie, la nivel național sunt in carantina instituționalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10094 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. Va reamintim ca pe teritoriul…