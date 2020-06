Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul din Bergamo (nordul Italiei) il va audia pe seful guvernului italian, Giuseppe Conte, in cadrul unei anchete privind modul in care a fost gestionata epidemia de COVID-19, care a facut peste 34.000 de morti in Peninsula, relateaza miercuri agentiile de presa italiene, preluate de AFP, potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis discuta marti cu premierul Ludovic Orban, cu secretarul de stat Raed Arafat si cu ministrii Sanatatii, de Interne, Apararii si cu ministrul Economiei noile masuri de relaxare de la 15 iunie. Aceasta in conditiile in care Arafat considera ca nu se poate vorbi despre o relaxare…

- Premierul a ajuns duminica dupa-amiaza la sediul Ministerului de Interne. Ludovic Orban a fost așteptat la intrarea in cladire de catre ministrul de Interne, Marcel Vela. In incinta se afla deja și Nelu Tataru, ministrul Sanatații. Ședința de lucru la care participa cei trei oficiali guvernamentali…

- Pandemia noului coronavirus a ucis peste 25.000 de persoane in lume, potrivit unui bilant intocmit, pe baza unor date oficiale, vineri dupa-amiaza, de catre AFP. In total, 25.066 de decese au fost inregistrate - majoritatea in Europa (17.314). Italia - cu 8.165 de morti - este cea mai…

- Vietnamul urmeaza sa interzica accesul tuturor strainilor in tara, incepand de duminica, cu anumite exceptii, in vederea unei indiguiri a raspandirii coronavirusului, a anuntat sambata Guvernul, relateaza Reuters.Putinele persoane care vin in Vietnam din motive ”diplomatice sau exceptionale”…

- Specialistii avertizeaza ca epidemia de coronavirus se va raspandi rapid in Marea Britanie, iar restrictiile ar putea fi instituite timp de trei luni, relateaza Daily Mail. Cei care refuza sa fi testati pentru coronavirus ar putea fi fortati sa se autoizoleze de catre Politie. Premierul…