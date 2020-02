Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus aparut in decembrie in China a ucis peste 630 de persoane in aceasta tara, autoritatile din provincia Hubei, epicentrul epidemiei, anuntand vineri 69 de noi decese, relateaza AFP.

- Epidemia cauzata de coronavirus tinde sa se transforme intr-o pandemie. In ultimile 24 de ore s-au inregistrat cele mai multe decesuri in China din cauza coronavirus. Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei, care este focarul noii…

- Numarul deceselor confirmate provocate de coronavirus in China a trecut la 304 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica 45 de decese noi, scrie AFP. In briefingul cotidian de presa, comisia locala pentru sanatate a mai facut cunoscut ca au fost confirmate…

- Epidemia de pneumonie virala din China a ucis joi inca 43 de persoane in provincia Hubei. Dupa acest nou record zilnic, bilantul la nivel national al epidemiei provocate de noul coronavirus a ajuns la 213 de morti.

- Epidemia cu coronavirus continua sa faca victime in China, iar noul bilant prezentat de autoritati arata ca 132 de oameni au murit, iar peste 6.000 au fost infectati. Bilanul deceselor provocate de noul coronavirus din China a urcat puternic miercuri, la 132, au aparut 1.500 de noi cazuri, iar Japonia…

- Mai multe postari de pe retelele de socializare arata imagini cutremuratoare din Wuhan. Martorii spun ca au auzit focuri de arma, trase spre cei care ar fi incercat sa paraseasca zona de carantina. Bilantul epidemiei de coronavirus din China a atins 2.744 de cazuri confirmate in…

- Epidemia cu coronavirus continua sa faca victime in China, iar noul bilant prezentat de autoritati arata ca 80 de oameni au murit, iar peste 2.000 au fost infectati.