Epidemia de coronavirus ar putea avea efecte negative semnificative asupra economiilor din regiunea est-asiatica

- Malaysia a impus o interdicție temporara de calatorie pentru cetațenii chinezi din orașul Wuhan și provincia Hubei in incercarea de a impiedica raspandirea coronavirusului, in timp ce Mongolia a decis inchiderea graniței cu China, potrivit Al-Jazeera, potrivit Mediafax.Guvernul a decis sa…

- "PSD someaza Ministerul Sanatatii si Guvernul Romaniei sa ia in serios recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si sa ia toate masurile necesare preintampinarii raspandirii coronavirusului din China, inclusiv prin demararea unor campanii de informare a populatiei privind masurile de…

- Vacanța Deliei in Singapore n-a mai fost de vis in ultimele zile, asta pentru ca autoritațile locale au luat masuri drasice impotriva virusului mortal raspandit in China. Astfel, toți turiștii au primit interdicție de a parasi hotelurile, in cauza coronavirusului. Delia, care e plecata…

- Orașul chinez Wuhan, sursa epidemiei cu coronavirus, închide toate rețelele de transport și recomanda cetațenilor sa nu paraseasca orașul, a relatat miercuri mass-media de stat, relateaza Reuters. Autobuzul, metroul, feribotul și rețelele de transport a pasagerilor p distanțe lungi vor fi…

- ​​Autoritațile chineze au declanșat o ancheta dupa ce o epidemie de pneumonie a izbucnit și a stârnit panica. Zeci de cazuri au fost confirmate în Wuhan, conform BBC.44 de cazuri au fost confirmate pâna acum, dintre care 11 severe, potrivit autoritaților. Epidemia a facut ca Hong…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care sunt eliminate supra-acciza la carburanti si supra-impozitarea contractelor part-time de la 1 ianuarie 2020. Aceasta reducere in privinta carburantilor…

- ​Guvernul își va asuma raspunderea pe bugetul pentru 2020, intenționând sa vina în parlament pe 23 decembrie, potrivit unor surse liberale. Saptamâna trecuta, Ludovic Orban a afirmat ca Guvernul va alege varianta asumarii raspunderii pe Legea bugetului de stat, în cazul…

- Radu Timiș, președintele Asociației Romane a Carnii a declarat marți, la conferinta de presa “Viitorul industriei de creștere și procesare a carnii de porc” faptul ca prețurile carnii de porc se vor tripla in 2020, potrivit Mediafax."Suntem foarte aproape de o noua criza alimentara", a spus…