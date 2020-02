Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele UEFA, Michele Uva, spune ca monitorizeaza fiecare tara in care va avea loc EURO 2020 și ca forul european ia in calcul blocarea competiției, in cazul in care epidemia de coronavirus ia...

- Universitatea "Constantin Brancusi", din Targu-Jiu, a decis sa suspende cursurile dupa ce unei studente care s-a intors recent din Italia i s-a facut rau la facultate, fiind suspecta de coronavirus. Epidemia de coronavirus din Italia a pus in alerta toate autoritatile din Romania. Reprezentantii Universitatii…

- "Avem mai putini turisti in Franta, cu 30--40- mai putini decat ne asteptam", a declarat duminica Le Maire, participant la reuniunea ministrilor de Finante si a guvernatorilor bancilor centrale din statele membre ale organizatiei G20, care a avut weekendul trecut la Riad, in Arabia Saudita. "Aceasta…

- Epidemia de coronavirus din China va reduce probabil cresterea economiei globale cu 0,1 puncte, in timp ce avansul economiei chineze va incetini la 5,6% in acest an, a anuntat sambata Fondul Monetar International, relateaza MarketWatch.”Anticipam scenarii mai grave in cazul in care raspandirea…

- Prima companie care anunța oficial ca epidemia cu coronavirus ii afecteaza afacerile. Ce se intampla cu Apple in China Gigantul american Apple a avertizat ca este putin probabil sa-si indeplineasca tintele trimestriale de vanzari stabilite in urma cu doar trei saptamani, din cauza epidemiei cu noul…

- In Japonia s-a inregistrat primul deces provocat de coronavirus. Este vorba despre o femeie trecuta de 80 de ani. Mai multe țari intenționeaza sa-și evacueze personalul diplomatic din China, de unde a pornit epidemia de pneumonie virala provocata de misteriosul coronavirus.

- Bilanțul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 362, iar cel al infectaților, care ieri era de 14.300, la 17.300 - pana acum, cea mai mare creștere a infecțiilor inregistrata in 24 de ore.Conform CNN, 57 de noi decese s-au inregistrat de ieri pana azi și 3.000 de persoane contaminate cu virusul…

- Epidemia de pneumonie virala din China a ucis joi inca 43 de persoane in provincia Hubei. Dupa acest nou record zilnic, bilantul la nivel national al epidemiei provocate de noul coronavirus a ajuns la 213 de morti.