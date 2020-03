Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgența decretata in Romania privind pandemia de coronavirus a afectat din plin industria hoteliera din țara noastra. 10% dintre hotelurile existente in Romania s-au inchis deja in aceasta perioada din cauza lipsei de clienți. Iar profit.ro anunța ca in saptamanile urmatoare iși vor pune lacatul…

- Masurile extreme aplicate de guvernele din intreaga lume pentru reducerea ritmului de raspandire a noului coronavirus ar putea duce la disparitia a peste 50 de milioane de locuri de munca din industria turistica, transmite Bloomberg, scrie Agerpres.Vezi si: ULTIMA ORA S-au interzis in Romania…

- Pandemia de coronavirus o afecteaza și pe Simona Halep, 28 de ani, locul 2 WTA. Antrenorul Artemon Apostu-Efremov a dezvaluit programul pe care il urmeaza cea mai valoroasa jucatoare de tenis din Romania in aceste zile incerte."Pentru moment, pastram partea de izolare, lucrurile s-au petrecut destul…

- Epidemia de coronavirus in evolutie! O infectia care afecteaza tot mai multi romani. In editia de astazi a emisiiunii vom discuta, asa cum este si firesc, despre epidemia de coronavirus care afecteaza si tara noastra. Vom incerca sa aflam care este situatia, cel putin in zona Moldovei, ca regiune de…

- India, cel mai mare producator mondial de medicamente generice, a restricționat exportul a 26 de ingrediente farmaceutice active (API) și medicamente, deoarece epidemia de coronavirus a afectat lanțurile de aprovizionare, potrivit 360medical.ro.Printre substanțele active pentru care s-au introdus…

- Epidemia de coronavirus ia amploare. In Europa, cele mai multe țari au raportat imbolnaviri. In ultimele ore pe lista cazurilor confirmate s-au mai adaugat Norvegia, Danemarca, Georgia și Estonia.

- Epidemia de coronavirus incepe sa aiba efecte și in turism. La Ierusalim a aparut teama ca numarul celor care vor veni de Paști la Sfantul Mormant va fi mult mai mic. Implicit, vor scadea și veniturile.

- Rata de mortalitate, nivelul de transmisie, momentul în care un bolnav devine contagios, perioada de incubație: numeroase necunoscute împiedica înca determinarea impactului mondial al epidemiei pornite din China și provocata de un nou coronavirus, scrie AFP. Care este rata…