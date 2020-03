Stiri pe aceeasi tema

- Reputatul pneumolog chinez Zhong Nanshan, sef al echipei de medici de la Comisia Nationala de Sanatate din China, a declarat joi ca tara sa este increzatoare ca va tine focarul de coronavirus sub control pana la sfarsitul lunii aprilie, relateaza EFE. "China este increzatoare ca va tine sub control,…

- Fabulos! Epidemia de cornavirus din China pare sa fi fost prezisa in cartea lui Dean Koontz din 1981 The Eyes of Darkness, in care un focar similar afecta omenirea, insa sursa virusului era Rusia și nu China. Exista insa doua versiuni ale carții, iar in una din ele epidemia izbucnește in Wuhan.The…

- Banca Centrala a Chinei a anuntat duminica deblocarea a 300 miliarde de yuani (43 miliarde de dolari) in cursul saptamanii viitoare pentru a ajuta companiile implicate in lupta cu epidemia de coronavirus care a lovit China si a contaminat zeci de mii de persoane, transmite AFP, potrivit Agerpres.Epidemia…

- Cei cinci buzoieni care s-au aflat recent de pe teritoriul Chinei au varste pana in 45 de ani și s-au aflat zile bune pe teritoriul statului care se confrunta in prezent cu epidemia de coronavirus. Toți cei cinci buzoieni se simt bine, nu au simptome specifice infecției cu temutul virus, fiind izolați…

- Epidemia cauzata de coronavirus tinde sa se transforme intr-o pandemie. In ultimile 24 de ore s-au inregistrat cele mai multe decesuri in China din cauza coronavirus. Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei, care este focarul noii…

- Comisia Europeana a precizat, luni, ca UE a acordat ajutor financiar pentru repatrierea celor 447 de europeni care au decolat in weekend din Wuhan catre Franța și Germania. Totodata, UE a transmis Chinei 12 tone de echipament de protecție impotriva coronavirus.„Costurile aferente primelor…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din China a depasit 8.100 la nivel mondial, fiind mai mare decat numarul total al cazurilor din epidemia SARS, care a avut loc in perioada 2002-2003, punand in pericol cresterea celei de-a doua mari economii la nivel mondial, transmite Reuters potrivit…

- Wang Guangfa, care conduce Departamentul de medicina pulmonara in cadrul Spitalului Universitar Peking din Beijing, a facut parte dintr-o echipa de experti care au vizitat la inceputul acestei luni orasul Wuhan, unde noul coronavirus a fost detectat pentru prima data. "Am fost diagnosticat (cu acest…