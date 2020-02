Stiri pe aceeasi tema

- China continentala a inregistrat, marți, 1.749 de cazuri noi de infecții cu noul coronavirus, a anunțat, miercuri, Comisia Naționala de Sanatate a țarii, citata de Reuters preluat de mediafax.Vezi și: TRAGEDIE in Pakistan - O scurgere suspecta de gaze toxice a ucis 14 persoane și a imbolnavit…

- Epidemia de coronavirus afecteaza deja economia mondiala, in general, și industria auto, in special. Asta pentru ca multe fabrici auto importa componente din China, iar uzinele de acolo sunt deja inchise de aproape o luna din cauza epidemiei, scrie Reuters.comFiat-Chrysler a anunțat suspendarea temporara…

- Epidemia cauzata de coronavirus tinde sa se transforme intr-o pandemie. In ultimile 24 de ore s-au inregistrat cele mai multe decesuri in China din cauza coronavirus. Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei, care este focarul noii…

- Companiile incep sa resimta impactul epidemiei provocate de noul coronavirus din China, unele dintre ele avertizand ca aceasta le poate perturba lanturile de aprovizionare sau sa le afecteze rezultatelor financiare, din cauza intreruperii activitatilor fabricilor sau inchiderii magazinelor, in timp…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din China a depasit 8.100 la nivel mondial, fiind mai mare decat numarul total al cazurilor din epidemia SARS, care a avut loc in perioada 2002-2003, punand in pericol cresterea celei de-a doua mari economii la nivel mondial, transmite Reuters potrivit…

- Ritmul de creștere economica a Chinei ar putea ajunge pana la 5% sau chiar mai scazut din cauza epidemiei cu coronavirus, ceea ce ar determina factorii de decizie sa adopte noi masuri de stimulare, a declarat un economist guvernamental chinez, citat de Reuters, potrivit MEDIAFAX.Epidemia,…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

