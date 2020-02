Epidemia cu coronavirus schimbă afacerile companiilor. Foxconn, care produce iPhone, trece la fabricarea de măști și combinezoane medicale Epidemia cu coronavirus schimba afacerile companiilor. Foxconn, care produce iPhone, trece la fabricarea de maști și combinezoane medicale Mai multe companii chineze, inclusiv o subsidiara a grupului taiwanez Foxconn, printre clientii caruia se numara si Apple, si-au modificat liniile de productie pentru a fabrica masti medicale si combinezoane, pe masura ce epidemia de coronavirus se raspandeste in China. Aceste decizii scot în evidenţă modul în care companiile private se mobilizează pentru a face faţă unei crize naţionale de echipamente medicale, mergând… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

