- Marea Britanie nu-si va inlatura probabil restrictiile de izolare inainte de sfarsitul lunii mai, a declarat, sambata, un consilier guvernamental, potrivit caruia trebuie mai intai sa incetineasca ritmul de propagare al epidemiei de coronavirus și sa fie pus la punct un sistem de testare intensa, noteaza…

- Numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus din Spania a depasit 100.000 miercuri, in timp ce numarul deceselor din aceasta cauza raportate in ultimele 24 de ore a atins un nou record, 864, conform Ministerului Sanatatii de la Madrid, citat de Reuters și Agerpres. Numarul de cazuri a crescut…

- 72 de cadre medicale de la Spitalul Sfantul Ioan din București au intrat in izolare dupa ce a fost depistata o pacienta infectata cu noul coronavirus. Secția de Nefrologie a spitalului, unde pacienta a fost internata pentru dializa, a fost inchisa. Conducerea spitalului a decis sa testeze toți pacienții…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Marea Britanie a crescut cu 181 (31%) intr-o zi, la 759, au anuntat vineri autoritatile sanitare britanice, relateaza Reuters. Marea Britanie este a sasea cea mai afectata tara ca numar de morti – dupa Italia, Spania, China, Franta si Statele Unite, potrivit…

- Ministrul sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters. “Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv”, a scris…

- Nivelul transmiterii noului coronavirus in Olanda a incetinit in mod semnificativ, unde o persoana infectata contamineaza in prezent doar o singura alta persoana, fata de doua persoane anterior, potrivit unor estimari, a anuntat miercuri Institutul National olandez de Sanatate Publica, relateaza Reuters,…

- Patru militari ai NATO din Afganistan au fost testati pozitiv la noul coronavirus la scurt timp dupa intrarea lor in tara, fiind primele cazuri de contaminare din cadrul misiunii aliate, a anuntat marti NATO intr-un comunicat citat de Reuters și Agerpres. Cetatenia celor patru ramane confidentiala.…

- Italienii blocați in case din cauza pandemiei de #COVID19 au ieșit in aceste zile in balcoane pentru a canta in cor – un raspuns atipic la criza care a blocat sistemul sanitar și dat peste cap stilul de viața meridional. Mai multe filme aparute pe conturi de Social Media arata oameni din Roma, Napoli,…