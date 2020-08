Epidemia a schimbat obiceiurile de consum ale românilor (studiu) Epidemia COVID-19 a modificat obiceiurile de consum ale romanilor cu privire la produse, servicii, canale media si experiente sociale accesate, calitatea si pretul devenind criteriile principale pentru optiunea consumatorilor romani, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanta EY Romania. Peste 70% dintre romani declara ca publicitatea nu le mai influenteaza deciziile de consum. Citește și: Jocurile din PSD. Moțiunea de cenzura este varful icebergului . Conform sursei citate, in ultimele cinci luni din 2020, au putut fi observate mai multe comportamente asociate contextului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

