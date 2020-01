Intelegerea a fost semnata pentru a garanta ca epava este conservata si respectata, potrivit BBC.

Peste 1.500 de pasageri si membri ai echipajului si-au pierdut viata cand vasul construit de Harland and Wolff in Belfast s-a scufundat in 1912, dupa ce a lovit un aisberg in nordul Oceanului Atlantic.



Semnat de Marea Britanie in 2003, tratatul a intrat in vigoare dupa ce a fost aprobat de Secretarul de stat american Mike Pompeo la finalul lui 2019, potrivit stiripesurse.ro.