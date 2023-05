Epava misterioasă, veche de sute de ani, descoperită pe plaja de la Eforie Sud. Când va fi studiată de arheologi Lucrarile de extindere a plajelor au scos o iveala epava unei ambarcațiuni din lemn, veche de 200 de ani, scufundata aproape de țarm, la Eforie Sud Corabia a devenit astfel parte din noua plaja, fiind ingradita pentru a fi cercetata de catre arheologi pe uscat, o premiera pentru Romania, potrivit adevarul.ro. Șase luni au intarziat lucrarile de extindere a plajelor, pe un tronson din Eforie Sud, deoarece scafandrii trimiși in cercetari au facut o descoperire neașteptata: o corabie veche de aproximativ 200 de ani scufundata in apropiere de mal, exact in zona unde nisipul noii plaje… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Internațional Henri Coanda din București a ajuns mai scump decat Charles de Gaulle din Paris.O dovedește o fotografie postata pe contul sau de Facebook de europarlamentarul roman Vlad Gheorghe.Astfel, daca in aeroportul din Romania o sticla de suc Coca-Cola la 0,5 l costa…

- Faina din greieri este in continuare in mijlocul unei controverse, insa se pare ca lucrurile pot merge și mai departe de atat, mai exact pizza cu topping de insecte.Un proiect de lege din Romania prevede interzicerea folosirii fainii de greieri in produsele tradiționale precum cozonacii, iar…

- Numarul cetatenilor ucraineni care se angajeaza in Romania, dupa declansarea razboiului din tara vecina, continua sa creasca de la o zi la alta, a declarat pentru AGERPRES ministrul Muncii, Marius Budai.Potrivit acestuia, angajatorii romani au incheiat, pana marti, 6.651 contracte de munca…

- Utilizatorii care aleg sa plateasca pentru abonamentul lunar YouTube Premium, vor avea cateva noi facilitati suplimentare, inclusiv o calitate video mai buna.YouTube a anuntat o serie de noi beneficii pentru abonatii Premium, menita sa faca mai interesant abonamentul vandut si sa creasca numarul…

- Senatorul PNL Florin Citu scrie, miercuri, pe Facebook, ca efectele pe termen scurt ale plafonarii pretului pentru RCA sunt faptul ca preturile RCA vor exploda, o mare parte dintre companii vor renunta sa mai vanda RCA si o companie sau doua vor iesi de pe piata din Romania.”Efecte pe termen…

- Romania a inregistrat printre cele mai mari rate ale șomajului in randul tinerilor din Uniunea Europeana, potrivit Eurostat.Romania inregistreaza un nou record negativ, potrivit datelor Eurostat, avem printre cele mai mari rate ale șomajului in randul tinerilor din Uniunea Europeana.Mai…

- Ministerul Transporturilor analizeaza un nou plan tarifar pentru roviniete, modificarea actualului model de calcul fiind un angajament asumat in PNRR.Rovinietele s-ar putea scumpi cu un procent intre 39 și 66%In cazul autovehiculelor cu masa mai mica de 3,5 tone, rovinieta actuala va…

- Premierul Ciuca a anuntat, luni, ca ambasadorul Ucrainei in Romania a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a da autoritatilor romane aprobarea de a verifica lucrarile din zona Canalului Bistroe.Intrebat despre lucrarile de dragare din zona Bistroe, premierul a spus ca a discutat si…