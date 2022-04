Epava crucișatorului Moskva, scufundata de forțele ucrainene in jurul datei de 14 aprilie in zona Insulei Șerpilor, a ajuns in patrimoniul cultural subacvatic ucrainean. Ce a mai ramas din nava amiral a flotei ruse poarta acum numarul #2064 și intra in categoria echipamentelor științifice sau tehnice rare, relateaza Politico. Intr-o postare pe pagina oficiala de […] The post Epava crucișatorului Moskva devine atracție turistica / Ce spune Rusia despre scufundarea navei - VIDEO first appeared on Ziarul National .